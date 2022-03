Por qué Mauro Icardi despidió al guardaespaldas de Wanda Nara

Una vez más, Rodrigo Lussich sorprendió con lo que contó delante de las cámaras. Esta vez, la primicia que brindó al aire está relacionada con dos figuras que, en el último tiempo, estuvieron en boca de todos por sus conflictos amorosos. "Tengo dos títulos que son potentes, son dos primicias", contó para luego detallar que Mauro Icardi despidió a Agustin Longueira, el guardaespaldas de Wanda Nara.

Y continuó: "Valorenlo. La bomba dos se llama ‘él durmió cerca de ella y el marido de ella, lo echó’. El durmió cerca de ella… El marido dijo ‘tan cerca es demasiado’ y lo echó".

Rodrigo Lussich contó que Mauro Icardi echó al guardaespaldas de Wanda Nara

Al parecer, el futbolista optó por prescindir de los servicios de custodia del hombre luego de hacerle una escena de celos a su mujer por haberlos visto muy cerca en la última visita de ella a Buenos Aires.

Lussich contó que Longueira detalló lo que ocurrió en un audio. "A mí me contratan para ir a buscarla a Ezeiza y después de ahí fueron programando las fechas de los lugares a los que tenían que ir. Una sola noche me quedé en la casa en otra habitación. Fue después de la fiesta privada que le hicieron a Wanda. Yo fui al lugar con ellos y yo fui a la casa donde hubo una previa con las amigas y yo me quedé abajo", relató el involucrado.

Antes de finalizar Socios del Espectáculo, fiel a su estilo, lanzó: "Él se quedó a dormir en la casa de Wanda, en el cuarto de al lado, pero 'oh, casualidad' que al otro día lo echaron".