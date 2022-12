La feroz crítica de Edith Hermida a Viviana Canosa: “Si me apurás…”

Desde que Viviana Canosa se fue en medio de un escándalo que incluyó acusaciones de censura, mucho se habló de su inminente incursión en la política, por supuesto bien lejos del Gobierno nacional.



Hace unos días, la polémica conductora de televisión estrenó una cuenta de TikTok con una animación que lanza fuertes críticas al Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, además de apuntar contra la clase política en general.



“Me censuraron. Me sacaron de la tele. Pero acá estoy en las redes sociales, para decir lo que se me canta. ¿Me seguís en TikTok? Voy a ser la voz del rebaño de pelotudos”, aseguró Viviana Canosa.





“Les voy a romper las pelotas a todos los políticos. ¡Van a correr!”, agregó la conductora en tono de advertencia a los políticos en general, pero principalmente a los del Gobierno nacional y el kirchnerismo en particular.



En este contexto, Edith Hermida, una de las panelistas más picantes del programa Bendita TV, que conduce Beto Casella, habló de las intenciones de Viviana Canosa de comenzar su carrera política.



Al ser consultada sobre si podría llegar a votarla llegado el caso, respondió que no y explicó los motivos. “No, no, no. ¡Ni loca! Si me apurás, me parece que es un personaje nocivo porque alimenta el odio”, argumentó Edith.





En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Hermida también tuvo duras palabras al referirse a Canosa en su rol como conductora de televisión. “Yo ya sé lo que va a decir. ¿Sabés qué me gusta? Que me sorprendan, que me hagan pensar”, comentó.



“Y Viviana Canosa no te hace pensar. Viviana Canosa fogonea el odio. Yo puedo adivinar lo que piensa porque sé de qué lado está ella”, concluyó la panelista de Bendita TV en su lapidaria crítica contra Canosa.