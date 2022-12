Si bien está alejada de los medios, Marianela Mirra se mantiene muy activa con todo lo que sucede a través de su cuenta de Instagram. Varias veces ya ha utilizado la red para hablar de Gran Hermano, el reality de Telefe que está en boca de todos y del cual ella salió victoriosa.

En un primer momento, había dicho que no iba a ver más el programa y ahora salió a explicar el motivo. "Cuando dije que no iba a ver más Gran Hermano, era por personajes como Holder, Martina, Tora. Que ellos se fueran me hizo dar ganas de verlo", redactó Mirra.

Por qué Marianela Mirra dijo que no iba a ver más Gran Hermano

Algunas semanas atrás, la ex hermanita realizó un fuerte descargo con respecto a su paso por la casa más famosa de la TV y también contra Jorge Rial, quien condujo la edición que la consagró. "Desde el cuarto día empecé a tener problemas con la gorila mitómana de la casa, fue un sufrimiento permanente entre complots y desaires, intenté todo para entrar al grupo… cuando se fue por fin (la gorila) a los dos meses, pude descansar, pude jugar, pude ser yo, yo fui a ganar, no fui a consolidar vínculos. Yo lo dije en el casting", señaló.

Y por los dichos del ex Intruso, Mirra disparó: "No me nombres más viejo put*. ¿Pero para vos fue una jugada magistral? ¡Y que sólo me vieron el último mes, che! ¿Y quién me salvaba en el teléfono? ¿Yo era un fantasma? Andá a cag**. ¡No me nombres más! Déjame vivir. Olvídate de mi nombre, quiero paz en mi vida, yo soy dueña de mi vida".

Indignada, cerró: "El rencor, el resentimiento que tenés, seguís denigrando a las mujeres, siempre podés ser un poco peor, harta de gente como vos".