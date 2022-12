Por qué Ángel de Brito no quiere tener hijos

Ángel de Brito cumplió y visitó a Carmen Barbieri en Mañanísima, el ciclo que conduce en la pantalla chica. Así, la capocómica aprovechó para invertir los roles, hacerle varias preguntas y hablar de todo.

Ángel de Brito

"Vos estás en pareja con una persona que adoro. Lo que he charlado con él. Lo que quiero saber es: ¿tienen una buena relación?", indagó Barbieri.

Sin ánimos de explayarse demasiado, De Brito simplemente se limitó a afirmar. "¿Hay discusiones?", consultó ella y él contestó: "Todo el tiempo. Como soy en la tele, más o menos soy en la vida. No grito, no tiro cosas pero sí discuto".

Posteriormente, indagó: "¿Te gustaría tener un hijo?". Sincero, De Brito respondió: "No y lo tengo clarísimo. Me gusta mi vida así como es. Me gusta mi independencia. Nunca me surgió. Si en algún momento surge, surgirá. Por ahora no pasó".

Carmen Barbieri y Federico Bal

Barbieri, que es mamá de Federico Bal, le reconoció: "Cuando tenés un hijo te cambia la vida". Y él, simplemente acotó: "Es otra vida y no es mi proyecto".