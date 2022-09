Ángel de Brito y un inesperado dato sobre ¿Quién es la máscara?

Pocas semanas atrás, Telefe estrenó ¿Quién es la máscara? Conducido por Natalia Oreiro, es un espectacular concurso de talentos en el cual personalidades conocidas de diferentes ámbitos compiten utilizando máscaras y trajes para esconder sus identidades al público y al jurado, quienes deberán averiguar quién es el famoso que está cantando. Los encargados de esta difícil tarea son Wanda Nara, Lizy Tagliani, Karina la Princesita y Roberto Moldavsky.

Si bien se esperaba que explotara el rating con esta novedosa propuesta, lo cierto es que, para sorpresa de la producción del canal de las tres bochas, la audiencia no está acompañando con los números. Esto preocupó a la señal y por ello, ya está tomando cartas en el asunto para revertir esta tendencia.

Muchos han salido a criticar al programa por su bajo rating y uno de los que lo hizo fue Ángel de Brito. Además, el conductor de LAM reveló un inesperado dato sobre los concursantes. "¿Ustedes saben cuál es el premio? Ganar, nada más. No hay premio porque en realidad los famosos no van nunca. Los que están adentro de la máscara no van todos los días, van sólo el día que se sacan la máscara", señaló.

Natalia Oreiro en ¿Quién es la máscara?

"¿Vos decís que no es el famoso el que está adentro del muñeco cuando saben que no va a ser eliminado?", le consultó una de las panelistas de América TV. "¡Te lo confirmo!", contestó él.

Y agregó: "Buscan un similar, un doble. Ellos van solamente el día que se sacan la máscara. En otro país un cantante fue, arregló y dijo ‘voy sólo por una gala’. Fue Cristian Castro en Uruguay. Porque tampoco cantan en vivo, van gran graban la pista y después hacen que cantan sobre ella".