Ángel de Brito y su teoría sobre el participante más polémico de El Hotel de los Famosos

Todo indicaba que El Hotel de los Famosos estaba llegando a su fin. Sin embargo, la producción del reality cambió las reglas y, la semana pasada, muchos se sorprendieron con el repechaje y con la postulación de nuevos concursantes. Hoy, no hay quien no opine de lo que sucede delante de las cámaras de eltrece.

Uno de los que ha generado amor y odio por igual es Martín Salwe. Sin dudas, él es el participante más polémico de la competencia por su actitud con Silvina Luna, las estrategias que pone en práctica con Locho y también por una serie de mensajes en Twitter burlándose de la comunidad LGBTIQ+.

Martín Salwe

Sobre él no hay quien no opine y quien ahora lo hizo fue Ángel de Brito. El conductor de LAM expresó al aire su picante postura, que comparte con otra famosa capocómica, y sorprendió a todos. "Yo a Martín lo conozco mucho, pero voy a dejar eso de lado, y me sumo a la teoría de Carmen Barbieri que él, en realidad, está trabajando para la producción y es el topo del reality", señaló.

"Él es el que está generando todo el tiempo boloqui porque lleva y trae, el romance con Silvina Luna es lo mismo que hacía con Jujuy y terminó pésimo en el último Bailando. Y lo que me dicen es que lo están cuidando, desde de la edición porque, por ejemplo, tuvo una pelea con Silvina y no se vio, pero van a mostrar otras peleas", agregó.

Quien también, recientemente, se refirió al locutor fue Edith Hermida. La panelista de Bendita, indicó: "Yo quiero que alguien entre al hotel y le aplique un correctivo a Martín Salwe. ¡Basta!".