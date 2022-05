Cuál es el mayor miedo de Carballo y Estévez en El Hotel de los Famosos

Cuando se creía que El Hotel de los Famosos estaba llegando a su final, el reality cambió las reglas. La semana pasada muchos se sorprendieron con el repechaje y con la postulación de nuevos concursantes para ingresar al ciclo. Hoy, no hay quien no opine de lo que sucede delante de las cámaras de eltrece. De hecho, se supo que entre Sabrina Carballo y Chanchi Estévez hay un acuerdo secreto.

Sabrina Carballo y Chanchi Estévez

"Me pasaron que Chanchi habría hecho un pacto, adentro del hotel, con Sabrina, que si ganaba cualquiera de los dos se repartían el premio mitad cada uno", reveló Marcela Tauro en Intrusos.

Ahora, quien salió a hablar sobre este tema fue Kate Rodríguez, que participó en el reality y se fue por voluntad propia. La modelo y bailarina panameña, en diálogo con La Once Diez, señaló, entre otras cosas, cuál es el mayor temor de la pareja dentro del ciclo.

"Sabrina es una mina más frontal, Chanchi no va de frente. A él no le gusta perder, no le gusta jugar. Esos personajes le tienen miedo a la H, por eso manipulan a la gente para no tener que eliminar ellos en la H, no solamente Chanchi, también Martin Salwe", indicó al aire.

Kate Rodríguez

Y agregó: "Quiero ver cómo les va a ir afuera. Porque ellos van a decir, ‘no, porque esto era un juego, pero es con humor’, no se pueden no hacer cargo de ninguna cosa, no pueden vivir escudándose en el juego y el humor, y ser homofóbicos o xenófobos, eso se lo va a tener que bancar afuera".