Por qué Kate Rodríguez decidió no ser parte del repechaje de El Hotel de los Famosos

Cuando se creía que El Hotel de los Famosos estaba llegando a sus instancias finales, cambiaron las reglas del reality de eltrece. Comenzó un repechaje con aquellos que ya habían sido eliminados de la competencia y, además, se postularon nuevos concursantes. Una de las que decidió no ser parte de este regreso al programa fue Kate Rodríguez, quien no dudo en contar los motivos de su postura.

"La productora cuida ciertos personajes para no fomentar bullying, racismo, xenofobia, homofobia, pero si todo eso que digo ya se vio, imagínense lo que no se ve", comenzó diciendo en diálogo con La Once Diez.

Y continuó: "De hecho por eso no volví al repechaje. Porque mi salida fue decidida, no me gustaban las reglas, no me gustaba la convivencia, no me gustaba el juego. Porque ahí no importa si sos bueno en los juegos, importa que manipules, que mal trates, que traiciones. No es justa la forma de eliminación".

"Ninguno de los que están ahí son amigos, la gente que volvió a entrar lo hizo porque está dispuesta a bancarse todo. Ni siquiera los que dicen que son familia, son familia", agregó.

Kate Rodríguez

Finalmente, la modelo y bailarina panameña, expresó al aire: "Nada de lo que pasa ahí es real, ni los romances. Los que son jóvenes necesitan una relación, un roce, pero lo que se vea después afuera va a ser de verdad. Lo que sí es real es la bronca que hay, porque imaginate si ya había rivalidad adentro, cuando salieron y vieron todo lo que pasaba, y obviamente volvieron con la sangre en los ojos".