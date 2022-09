La angustiosa situación que vivió un participante de La Voz con Ricardo Montaner

Cuando Emanuel Cerrudo terminó de cantar en La Voz Argentina el tema de la icónica película El Guardaespaldas, se arrodilló y se persignó. Además, delante de las cámaras de Telefe reveló que disfrutó de su presentación a pesar de estar con una disfonía. En ese momento, Ricardo Montaner lo aconsejó y no fue bien recibido su comentario en las redes.

Ricardo Montaner

"En mi caso decirte que tu voz es un privilegio pero hay dos cositas que yo no haría, te lo digo como consejo hacia el futuro. Una anunciar que tienes una disfonía porque quién no se ha dado cuenta, no se da cuenta hasta que lo anunciaste, eso fue un error", indicó el cantante.

Y agregó: "Y dos, el arrodillarte para dar gracias a Dios, gracias a Dios se da en lo secreto, en lo íntimo, en la soledad del camerino, en el baño, en tu cuarto y Él se va a encargar de honrarte en lo público".

Emanuel Cerrudo, participante de La Voz Argentina

En ese entonces, Cerrudo no quiso hablar. Ahora rompió el silencio y contó la angustiosa situación que vivió. "En octavos me quise bajar porque no la estaba pasando bien con el trato de Montaner hacia mí, con sus devoluciones. Yo sé que él tenía sus preferidos. Nunca tiró para mí y creo que ni para el equipo", reveló el participante.

"Montaner me pidió perdón a su manera, pero no cambió nada. Cuando me cag*** a pedos me llamaban de prensa para que diera mi testimonio, pero yo no quería hablar en contra de él. En mi última presentación se notó todo", señaló.

Y, en diálogo con La Nación, detalló: "Me desbordó la interna y se suma el hecho de los temas que te piden que cantes. Si no estás cómodo con una canción, se nota...".