Ricardo Montaner aconsejó a un participante de La Voz Argentina y estallaron los memes

Una vez más, lo que pasó en la pantalla chica generó un gran revuelo en las redes sociales. Sucedió que, durante la última emisión de La Voz Argentina, Ricardo Montaner aconsejó a uno de los participantes y los usuarios no dejaron pasar sus dichos en Twitter y llenaron la web de divertidos memes.

Este domingo, el ciclo de Telefe comenzó con los PlayOffs, en los cuales se presentan diez integrantes de un mismo equipo y cada uno debe cantar una canción. El coach es el encargado de salvar a alguno y el público tiene la chance de votar por sus participantes favoritos para que sigan en la competencia.

En la última gala fue el turno del team de Montaner y cuando Emanuel Cerrudo terminó de cantar el tema de la icónica película El Guardaespaldas, se arrodilló y se persignó. Además, reveló que disfrutó de su presentación a pesar de estar con una disfonía.

"En mi caso decirte que tu voz es un privilegio pero hay dos cositas que yo no haría, te lo digo como consejo hacia el futuro. Una anunciar que tienes una disfonía porque quién no se ha dado cuenta, no se da cuenta hasta que lo anunciaste, eso fue un error", comenzó diciendo Montaner.

Y sumó: "Y dos, el arrodillarte para dar gracias a Dios, gracias a Dios se da en lo secreto, en lo íntimo, en la soledad del camerino, en el baño, en tu cuarto y Él se va a encargar de honrarte en lo público".

Aquí te dejamos algunos de los memes que están circulando y haciendo reír en la red social del pajarito.