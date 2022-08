Ganador de La Voz Argentina habló de Ricardo Montaner: "Me había prometido..."

La Voz Argentina continúa dando mucho de qué hablar y no hay quien no esté pendiente de lo que ocurre emisión tras emisión en la pantalla de Telefe. Ahora, uno de los que se refirió al tema fue Braulio Assanelli, quien participó en el ciclo en 2018 y se alzó con el premio mayor. En ese entonces, quien lo acompañó en el camino fue Ricardo Montaner y acerca de su coach, expresó: "Lo noto distinto, con otra picardía".

Y, en diálogo con La Once Diez, contó: "Ricardo Montaner me dijo que me quería ayudar con la carrera y él me tendió una mano. En ningún momento me dijo ‘te voy a producir toda tu carrera y te voy a convertir en una estrella mundial’”.

"Él me había prometido ir a México a cantar y ahí estuve con él; en Argentina también me tocó cantar con él; después cuando vino a Uruguay cantamos juntos", continuó y detalló: "No pudo intervenir tan profundamente en lo que fue la carrera porque antes de entrar a La Voz tenés que firmar un contrato con la discográfica”.

De todos modos, remarcó que Montaner "siempre estuvo cerca" y sobre la producción de Telefe, indicó: "Me parece a mí que no es que te vayan a producir toda una carrera dándote todo para que seas una estrella”.

Ricardo Montaner en La Voz Argentina

Hoy, La Voz Argentina ya finalizó sus audiciones a ciegas y se encuentra atravesando las famosas batallas. Los elegidos por La Sole, Lali, Mau y Ricky y Ricardo Montaner dejan todo en la pista, noche a noche, para poder llegar a la gran final.