Carmen Barbieri disparó contra Nicolás Cabré tras su separación con Laurita Fernández

Luego de varias rupturas y reconciliaciones, Laurita Fernández confirmó, nuevamente, su separación con Nicolás Cabré. "No es momento de hablar por los dos. Sí puedo hablar por mí y decir que estoy bien", señaló la bailarina. Si bien no brindó muchos detalles del quiebre, Yanina Latorre, no se guardó nada y contó todo en LAM.

"Son cosas que se van repitiendo, pero no hay nada grave, ni terceras personas en discordia", explicó la angelita y sumó: "Laurita está aburrida. Dice que se llevan bien, que está todo bárbaro pero que es un pibe que tiene diferentes intereses. Ella es joven, quiere salir, divertirse, tener vida social y él es más quedado, muy fóbico, quiere estar siempre encerrado".

Nicolás Cabré y Laurita Fernández

Además, la panelista de eltrece, remarcó: "Tienen intereses diferentes ese es el problema. Siempre cortan por lo mismo y después terminan volviendo. Ella dice que esta vez es definitivo".

Ahora, otra de las que salió a opinar sobre el tema, que está en boca de todos, fue Carmen Barbieri. "Cabré odia que hablemos de él pero todo el mundo va a hablar porque te separás de una persona famosa y además son del medio, son mediáticos; cuánta publicidad se está haciendo con esto", señaló la capócomica.

Y disparó contra el actor: "Él es un hombre que no puede estar solo, tiene siempre alguien que lo acompañe, una pareja".