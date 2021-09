Así tiene agendado Laurita Fernández a Nicolás Cabré en su teléfono

En marzo, luego de varios rumores y aprovechando la pregunta de un fanático en Instagram, Laurita Fernández blanqueó su separación de Nicolás Cabré. "Hace más de un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho. Fueron tres años hermosos", confesó a sus seguidores en la red social.

Posteriormente, sobre los motivos que la llevaron a tomar esa determinación, explicó: "Decidimos separarnos. ¡Qué sé yo! Es una decisión difícil cuando no hay algo que lo detona. Tenemos formas muy diferentes de pensar o querer. Él está en otra etapa. Son momentos distintos de la vida. No congeniamos".

Fernández y Cabré

Los meses pasaron y al parecer, el amor fue mucho más fuerte ya que desde hace días circula que la pareja está nuevamente unida. Sin embargo, sobre las versiones que están dando vueltas, en Intrusos, Laurita manifestó: "No tengo nada para decir de eso, no estoy enojada pero no tengo nada que decir de algo que yo no conté ni mostré".

Y sumó: "Yo no tengo que titular nada si no quiero y si no siento que sea de esa manera. El día que sienta que quiero contar algo lo contaré. Yo no tengo drama en nada en ese sentido, pero es como que a veces te ves forzado a tener que titular algo".

El curioso dato que revelaron sobre Laurita Fernández en Implacables

Ahora, en una de las últimas emisiones de Implacables, el equipo de Susana Roccasalvo habló sobre "el tema del momento" y Gustavo Mendez reveló un curioso dato de la bailarina. "Lo tiene agendado como ‘amor’ ¡si se separa definitivamente, lo cambia!". Además, Fabiana Araujo contó que los vecinos de Fernández dijeron que durante todo este tiempo vieron a Cabré visitándola.