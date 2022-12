Cómo genera ingresos Matías Defederico en medio de su guerra con Cinthia Fernández

“Ex futbolista profesional, papá de Charis, Bella y Fran”. Así se presenta Matías Defederico en su cuenta oficial de Instagram, donde esporádicamente comparte postales con la hijas que tuvo con Cinthia Fernández, su ex y con quien desde hace tiempo está en pie de guerra por un tema candente: el económico.

Defederico no cumple con la cuota alimentaria exigida por la Justicia por las tres nenas y la panelista de Momento D no deja pasar oportunidad para denunciarlo. En sus redes sociales, Fernández se descarga con furiosos posteos, ironías y hasta llegó a mostrar los magros comprobantes de transferencia bancaria que recibe en su cuenta.

“Para tres nenas, cuatro veces menos de lo que debería. Y encima a mitad de mes”, publicó hace unos días Cinthia, dejando ver que Defederico desembolsó apenas 55 mil pesos para sus hijas y tildándolo de “papá luchón”. Pero, ¿cuál es la realidad laboral del exdeportista? ¿De qué vive el hombre que en los próximos días debería pagarle al menos dos millones de pesos de lo que le adeuda?

Matías Defederico se dedica al rubro comercial, tiene una barbería que abrió con un socio justo unos meses antes de declararse la pandemia y, como todo comerciante, la pasó mal. El local, ubicado en el barrio de Villa Urquiza, es su fuente fija de ingresos y ofrece más que cortes o tratamientos.

Además, en el local del ex de Cinthia se venden bebidas de todo tipo: cerveza, fernet, whisky, energizantes, gaseosas y hasta vodka pueden adquirir los clientes mientras eligen un nuevo look para su pelo y barba.

“Somos una barbería que va mucho más allá del cuidado del cabello y de la barba, ocupándose de la estética y el bienestar del cliente de forma amplia”, aseguran desde un flyer, con miras a crecer en el rubro que cuenta con bastante competencia.

"Estoy aprendiendo a cortar el pelo con algún amigo que se anime. La barbería la abrí antes de la pandemia para generar un ingreso extra. Proper House Barber se llama y queda en Avenida de Los Incas al 4573”, contó Defederico a Caras, en julio de 2020, cuando reabrieron algunos negocios.

Al menos en ese momento, los clientes respondían con entusiasmo luego de tantos meses de encierro: “Por suerte estamos llenos mal, con turno cada una hora; tenemos todo programado, perdemos el cliente que pasa y te ve, pero estamos a full. Tenemos la agenda llena".

"La idea es tener una cadena pero empezamos por esto bien prolijo, preferimos tener pocas sillas, un servicio específico y bien atendido”, agregó el exdeportista en esa oportunidad, cuando el conflicto con su exesposa no había escalado a lo que es hoy.

Defederico expresaba su gratitud y reconocía que no podía responder a la cuota alimentaria: “Además, tengo que agradecerle a Cinthia porque le estoy pasando menos dinero que lo normal, porque como me recortaron el sueldo por la pandemia en el club, hay menos ingreso y la verdad es que ella me entendió y me banca”.

“Yo le dije que cuando vuelva todo a la normalidad le comenzaré a pasar un poco más todos los meses. Estamos en un buen momento y eso me alegra", concluyó Matías, sin saber lo que pasaría en los meses sucesivos. ¿Se pondrá al día?