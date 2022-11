Cinthia Fernández explotó de bronca por no poder mostrar fotos de cumpleaños de su hija

En una tarde muy especial, y para la que trabajó muchísimo, Cinthia Fernández no pudo transitar con la armonía deseada y terminó estallando de bronca por una dificultad externa, que se le escapó de su alcance. Por eso, la mediática comunicó su ira por no lograr mostrar las fotos del cumpleaños de su hija Francesca.

La mediática acudió a su Instagram, ese canal increíble en el que generar un puente diario con cientos de miles de contenidos de toda índole, muchos de los cuales poseen una resolución técnica envidiable como si se tratara de una mini productora audiovisual.

Cinthia preparó todo los chiches para generarle un festejo maravilloso a su pequeña, a la que ya le había regalado un camión para muñecas con la temática de fabricar helados que rondaba los doscientos mil pesos. Con mucho ahínco consiguió un espacio ideal para la celebración.

Con toda la emoción de mostrar los detalles de una reunión con amigos y amigas espectacular en un lugar presto con todos los lujos e infraestructura para la diversión inacabable, Fernández deseaba postear videos y fotos para también cumplir con los compromisos comerciales.

No obstante, algo sucedió, algo se interpuso entre su objetivo, un agente externo. ¿Qué sucedió? Evidentemente su proveedor de Internet falló, colapsó en la zona en la que se encontraba y le jugó una mala pasada, que la enervó hasta límites inimaginables.

Por eso, Cinthia armó un descargo durísimo, para soltar todas las emociones que la abordaron en ese instante, en ese trance de contratiempo tecnológico y saltó a su cuenta verificada para emanar su bronca. Con unas líneas muy picantes, no dejó dudas de su postura.

“Lamentablemente mi empresa pedorra de Internet pago fortuna y no tengo servicio. Estoy subiendo con datos pero no me permitió estar por estos pagos. Así que mañana si se dignan a darme Internet andaré por aquí mostrándole tremendo fiestón de Fran”, exclamó.

La ausencia de abastecimiento de su proveedor le prohibió exhibir todo el contenido que preparó de la celebración del domingo, que se desarrolló en un mega salón, del que se encargó de agradecer y promocionar hasta el mínimo detalle, para satisfacer la contraprestación del canje.