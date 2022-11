Cuánto cuesta el carísimo regalo que le dio Cinthia Fernández a su hija por su cumpleaños

Todo lo que pasa en su casa, en su cotidianidad, queda registrado bajo la lupa de su celular. Así camina Cinthia Fernández con esa pulsión de compartir en las redes sociales una infinidad de situaciones caseras, como el regalo impresionante que le brindó a su hija Chiara.

A raíz del cumpleaños de la pequeña, la mediática movió cielo y tierra para conseguir el deseo de su niña, que consistía en un camión de juguete para que las muñecas puedan “hacer” helados. Un objeto carísimo que en el mercado argentino oscila entre los 120 y 200 mil pesos.

Cinthia no dudó en mostrar la reacción de la gurrumina y filmó el momento exacto en que accedía a ese obsequio grandilocuente, lleno de detalles, de lujos impensados y que se erige en un verdadero sueño inalcanzable para una inmensa mayoría de niñas.

Para explicar el origen de toda la maniobra, Fernández escribió: “Fran me pidió este camioncito y sale un huevo y medio acá, y afuera estaba recontra regalado”. Así como especificó que encontró una manera de que una empresa amiga se lo trajera desde el exterior a una suma menor.

Chiara no pudo ocultar su emoción al toparse con semejante artículo y así lo captó la cámara del dispositivo de la exesposa de Matías Defederico, dado que se la escucha vociferar conmovida: “Yo pedí un camioncito y me llegó un tanque. No sabía que era tan grande”.

Como una madre que se desvive por sus hijas, Cinthia planeó otra linda idea y coordinó una visita muy singular en las tempranas horas de la mañana del cumpleaños de la pequeña, por lo cual se pudo ver en el video cómo Chiara se acercó a la puerta de la casa.

Así lo relató la propia mediática: “Esto no terminó acá. Una sorpresa más que especial, porque la mejor amiga vino a traerle un desayuno de todo el grupo de amigas. Quedó en shock”. Mientras se dilucidaba la alegría de Chiara al abrazarse con la amiguita.