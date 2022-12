Cinthia Fernández contó el oscuro motivo por el que Matías Defederico no sube fotos con su hija menor

No le tiembla el pulso. Cuando siente algo, lo expresa con todas las letras, sin mediar en las consecuencias, ni en las opiniones ajenas. Cinthia Fernández apunta y dispara, sobre todo en lo relacionado con su ex Matías Defederico, como hizo recientemente al explicar la verdad sobre la ausencia de fotos de Francesca con su padre.

La tenencia compartida y sobre todo la manutención de las tres pequeñas se ha erigido el tronco central de una guerra interminable entre la mediática y el ex futbolista. Con dardos venenosos de ambos rincones y muchos litigios en los tribunales.

Cinthia no escatima en continuar con sus reclamos, así ha gritado en infinidad de ocasiones que la cuota alimentaria es escasa e ilegal, hasta ha exhibido los comprobantes del dinero que deposita todos los meses Matías, por lo que ella entiende que adeuda unos diez millones de pesos.

Ahora, Fernández se sumergió de lleno en otra arista sensible, con tintes misteriosos que dan a entender un panorama oscuro y repudiable, al menos debatible. Se refiere a los motivos de Francesca para no aparecer en las fotos de Defederico en las redes sociales.

En realidad es mucho más profundo que simples posteos, porque la niña no desea visitar a su padre, por algún hecho que aconteció, que Cinthia no especificó pero que entreabrió las puertas a suponer de algún comportamiento errático.

En esa fascinación por hablar en su Instagram, Cinthia activó el feedback con sus millones de seguidore y así le cayó una pregunta filosa: "¿Por qué se ve siempre al papá de tus hijas con las gemelas nomás?". Una incógnita que supuestamente le extendió un usuario.

Así, Fernández explotó la bomba al describir la razón de esa determinación de la niña de no ver a su papá: "Fran elige no ir porque pasó una situación que no estuvo nada buena. Ella es libre de elegir, al igual que sus hermanas, dónde se siente cómoda o no". ¿Cuál será la circunstancia que estimuló a la pequeña a no encontrarse con Matías?