Aclaramos si Cinthia Fernández es realmente nieta de Horacio Guarany

Cuando recién se estaba haciendo famosa, Cinthia Fernández declaró ser nieta biológica de Horacio Guarany. Desde entonces, son numerosas las versiones contradictorias que han circulado, y lo único cierto es que el hijo del cantante puso todo a disposición para realizar un análisis de ADN y la mediática nunca hizo nada por comprobarlo.

Cinthia Fernández y Horacio Guarany: por qué no sería la nieta del cantante

Todo comenzó hace bastantes años, cuando Cinthia Fernández recién daba sus primeros pasos en el mundo de la fama. Entonces, la mediática nacida en 1988 declaró públicamente que era nieta biológica de Horacio Guarany por parte de su madre. Si bien insistió bastante con esto, tiempo más tarde se mostró un tanto arrepentida y dijo que es un tema que le corresponde más a su madre que a ella. “Si lo dije tiempo atrás fue de inconsciente, recién arrancaba en la tele”, fueron sus palabras.

Cinthia Fernández, una mediática con muchas polémicas.

Para entonces, el icónico cantante argentino ya había fallecido y no tenía forma de responder a la polémica. Quien sí lo hizo fue su hijo, también llamado Horacio Guarany. En el 2020 la polémica volvió luego de que Yanina Latorre le dijera a Fernández que se hizo famosa inventando cosas como esta.

El hijo del artista, entrevistado por Los ángeles de la mañana, se puso a disposición de la mediática y hasta ofreció exhumar el cuerpo de su padre para realizar un análisis de ADN. Desde entonces, y hasta el momento, la ex de Matías Defederico no solo no aceptó la propuesta, sino que tampoco volvió a insistir con su versión de los hechos.

Qué dijo el hijo de Horacio Guarany acerca de la polémica que involucra al cantante y a Cinthia Fernández

Horacio Guarany hijo se mostró tranquilo, comprensivo y con ganas de resolver el asunto. Sobre la posibilidad de que su padre haya tenido una hija no reconocida dijo no saber nada al respecto. “No tengo idea. Yo era muy chico y él no contaba nada. Yo era el hijo, no su amigo compinche”, fueron sus palabras. También insistió con que la única forma de resolver la duda es haciendo un estudio de ADN.

Por otra parte, aprovechó para darle sus respetos a Fernández por la forma en la que se refirieron a ella. “No me gusta cuando destratan a una mujer”, dijo, aunque no resulta del todo claro si lo expresó por los periodistas que abordaron el caso o por el amigo del cantante que salió a hablar en los medios.

Se trata de Daniel Spinelli, quien comentó que lo que hacía Cinthia era “prostituirse, (…) vender su moral y su ética con tal de tener un segundo de televisión”. El amigo del cantante nacido en 1925 y fallecido en 2017 también recordó que, cuando comenzó toda esta polémica, Cinthia solicitó una reunión con Guarany, y que se llevó a cabo con él como testigo.

“Ella le pidió por favor a Guarany que la ayudara porque quería hacer una carrera, le gustaba la tv y quería trabajar en teatro”, comentó Spinelli. Al mismo tiempo, dijo que Fernández nombró a su abuela, pero que su amigo no recordaba haberla conocido. Para finalizar, dio a entender que la madre de Cinthia Fernández no quiere saber nada con este asunto y dijo que para la familia de Guarany toda la situación no era más que un “sketch cómico”.