Por qué Yeyo de Gregorio vive en un hotel

En una nueva emisión de PH, Podemos hablar, Andy Kusnetzoff recibió a grandes invitados. En el estudio de Telefe contó con la presencia de Locho Loccisano, Juliana Díaz de Gran Hermano, Ángela Torres, Flavio Mendoza y Yeyo de Gregorio.

Como suele ocurrir en cada uno de los programas, los participantes cuentan divertidas y emotivas anécdotas de sus vidas que sorprenden tanto a los presentes como a los televidentes en sus hogares.

Ahora, quien llamó la atención de todos fue el ex Casi Ángeles al contar que vive en un hotel. "Me fui a vivir a los 19 años al hotel, cuando no te sabía usar un lavarropas, no cocinaba nada, era un desastre. La verdad que en el hotel tenía muchas más facilidades, tenía como 20 mamás, era como más fácil", señaló frente a las cámaras del canal de las tres bochas.

"Viví seis años y medio en el hotel, pagaba cada seis meses", confesó y detalló: "Ahora volví al hotel. Volví de Europa y estuve unos meses en mi casa de zona oeste".

Podemos hablar

Pero, ¿por qué regresó a vivir a la pensión? Yeyo indicó el motivo al aire. "Como arranco muy temprano en la radio a la mañana, volví", reconoció.