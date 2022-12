Dónde se conocieron Sergio Lapegüe y su esposa Bochi

Pese a mostrarse habitualmente con la seriedad de un periodista que conduce un noticiero, Sergio Lapegüe se animó a abrir su corazón y contar cómo fueron los inicios de su historia de amor con Bochi, la mujer que supo conquistarlo.

"Para hablar de nuestros comienzos tengo que trasladarme casi 33 años para atrás: la conocí un 26 de agosto de 1989. Había terminado una charla y le había pedido a mi primo Ariel que me acompañe a un boliche porque tenía ganas de ir a bailar, así que en la puerta, hicimos la cola como todo el mundo…”, comenzó relatando Lapegüe.

“Bueno, como todo el mundo no, porque ahí apareció ella -"Bochi"- y se "coló" con sus amigas porque conocía a los patovicas de la puerta. Me llamó mucho la atención esta chica decidida y un poco atrevida", reconoció el conductor sobre la primera impresión que tuvo.

"Mi primo me dijo: ‘Sergito se nos está colando esta chica con sus amigas’ y, como yo soy una persona respetuosa de las normas, le dije: ‘Señorita por favor… ¿No puede hacer la fila como todos nosotros?’”, contó respecto al primer diálogo entre ellos.

Sin embargo, no logró convertirse en una charla por la reacción que tuvo Bochi: “Ella me miró como diciendo: ‘Que hambre que tenés flaco’ y me ignoró por completo: entró al boliche como si nada hubiera pasado".

Pero Sergio Lapegüe no se quedó con eso y fue en búsqueda de revancha: "Pero yo, insistente, ya a la madrugada en ese boliche de Adrogué, la encaré y le dije: ‘Disculpá, no lo tomes a mal pero vos te colaste hoy en la entrada y blabla’”.

“Ya, a esta altura, te aclaro que ella me gustaba y me causó mucha gracia porque, después de toda mi perorata me respondió: "Me parece que lo que vos querés es bailar conmigo" y, claro, me conquistó” afirmó entre risas el periodista.

“Es más, me impactó aún más cuando intenté pagarle un trago y me dijo: ‘Lo que tomo lo pago yo’. Así que, como verás, en nuestra relación ella siempre tuvo y tiene la última palabra. Desde ese día no nos separamos más", comentó enamorado de ella y cómo iniciaron su amorío.