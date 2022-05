Valeria Sampedro dejó el programa que conducía junto a Sergio Lapegüe: el motivo

Este viernes en la mañana, Valeria Sampedro se despidió de Tempraneros, el programa que conducía junto a Sergio Lapegüe. La periodista había participado durante un par de meses en el ciclo de actualidad que se emite por la señal de noticias TN.

Lapegüe fue el encargado de anunciar que el próximo lunes 16 Roxy Vázquez retomará su lugar en el espacio tras algunos meses de licencia por maternidad.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Valeria Sampedro había expresado: "Último día en Tempraneros y el reemplazo que me cambió la perspectiva de hacer noticias en la tele. Porque no dejamos de informar, pero me he reído a carcajadas a las 6 de la mañana y los que me conocen saben lo que soy recién amanecida. Pues, esta gente, con @sergiolapegue a la cabeza, es un equipazo aceitadísimo que te hace el laburo facil y feliz. Los de delante de cámara, los que están detrás y quienes lo ponen al aire. Amé Tempraneros. Gracias por dejarme ser parte".

Durante la emisión del ciclo de noticias, Sergio Lapegüe y Valeria Sampedro dialogaron con Roxy Vázquez, quien retomará su lugar en el noticiero el próximo lunes tras un paréntesis dedicado a plena a la maternidad.

Noticias Relacionadas El desconsolado video de Sergio Lapegüe tras sufrir un tremendo robo en su casa

Vázquez anunció a mediados de enero el nacimiento de su segundo hijo, y ahora comentó que está organizando todos los detalles para su regreso al trabajo, con todo lo que se hizo implica para la reciente mamá.