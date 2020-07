Grave acusación de una conductora de El Trece contra el Grupo Clarín

Silvia Martínez Cassina, conductora del Noticiero Trece (El Trece), expresó su indignación en la red luego de ver una publicidad en el diario del Grupo Clarín sobre la programación del canal en la que solo aparecen varones, dejando de lado a las periodistas del canal.

Cassina acusó al Grupo de "desplazar y acallar voces", además de no tener perspectiva de género. "Desplazan y acallan voces. Afuera, @eltreceoficial firma acuerdos de equidad en los medios. Adentro, la realidad es ésta. Después de 23 años compartiendo conducción todos los mediodías, me da vergüenza ajena. No soy la única", escribió la reconocida periodista junto a los hashtags #PerspectivaDeGenero #FaltamosDeLosMedios y una captura del diario.

Desplazan y acallan voces. Afuera, @eltreceoficial firma acuerdos de equidad en los medios. Adentro, la realidad es ésta. Después de 23 años compartiendo conducción todos los mediodias, me da vergüenza ajena. No soy la única. #PerspectivaDeGenero #FaltamosDeLosMedios @sipreba pic.twitter.com/gprUyEbIxZ — Silvia M. Cassina (@smcassina) July 1, 2020

Al fuerte reclamo se unieron las cronistas Valeria Sampedro y Cecilia Insinga, ambas periodistas de El Trece y TN. "