El desconsolado video de Sergio Lapegüe tras sufrir un tremendo robo en su casa

Sergio Lapegüe sufrió un tremendo robo en su casa de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, y se enteró mientras estaba de vacaciones junto a su esposa en México. Ahora ambos compartieron un desconsolado video sobre el episodio de inseguridad que les tocó a atravesar.

Los delincuentes desvalijaron el domicilio mientras Sergio Lapegüe estaba fuera del país, y sus hijos no se encontraban en la propiedad. Según trascendió, revolvieron todas las habitaciones, se llevaron varios objetos, y también las cámaras de seguridad y el CPU, por lo cual no quedó registro de su accionar.

“Estamos bien. Dolidos pero enteros. La plata va y viene. Lo material es solo eso, material. Se llevaron todos nuestros relojes, pero no nuestro tiempo. Acostumbrados siempre a transmitir cosas divertidas y positivas, estamos en medio de un shock después del robo y la invasión de nuestra casa por cuatro o cinco delincuentes”, expresó desde su cuenta de Instagram Lapegüe.

“Lo material se recupera y si no se recupera no importa", aseguró el periodista. Mientras que su esposa agregó: "Es lamentable, pero no irremplazable”, agregó su esposa.

Además, Sergio Lapegüe reconoció: “Queremos agradecerles a todos la preocupación porque nos han llamado de todos lados. Nuestros vecinos son unos genios. Gracias a ellos nos enteramos, fueron los primeros que entraron a mi casa y los que pudieron tomar las imágenes que fueron impactantes para nosotros. Quedan poquitos días de vacaciones. Hemos tenido un año muy duro, de mucho trabajo y problemas de salud y familiares. Nada va a hacer que puedan interrumpirse nuestras vacaciones de felicidad y amor”.

Finalmente, Lapegüe agradeció el trabajo de la Justicia y la policía que se encuentran trabajando en la investigación del hecho delictivo.

En apenas cuatro horas, el vidoe que compartió el periodista superó las 200.000 reproducciones, con cientos mensajes de apoyo por parte de sus seguidores y seres queridos.