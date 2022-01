Sergio Lapegüe fue víctima de un robo y se enteró de la peor manera

El flagelo de la inseguridad en el conurbano bonaerense azotó a Sergio Lapegüe, quien fue víctima de un gran robo y se enteró del episodio de inseguridad de la peor manera.

Delincuentes ingresaron en la casa del conductor ubicada en la localidad de Lomas de Zamora y lo desvalijaron. Sergio Lapegüe no estaban afortundamente en el domicilio, pero la noticia sin lugar a dudas arruinó las vacaciones que el periodista y su pareja están pasando en México.

Por otro lado, trascendió que los hijos de Lapegüe, Micaela y Elvis, tampoco estaban en la casa en el momento del robo. Desde TN contaron que el hecho se produjo entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Un vecino se percató de la situación al ver una de las rejas de la casa abierta.

Los delincuentes dejaron la vivienda toda revuelta, y se llevaron un botín de valiosos objetos que encontraron en cada habitación. Además, arrancaron las cámaras de seguridad y la sentral CPU, por lo cual no ha quedado registro de su accionar.

Sergio Lapegüe está desde principios de enero en las playas mexicanas. Cada día, el periodista comparte algunas de sus actividades de descanso en el Caribe. "La playa es a toda hora. Tiene algo que puede ser difícil de explicar. Es su encanto. Es cada momento. Es el sonido de las olas rompiendo contra la costa. Con sol o nublado no importa. Siempre me genera paz y energía a la vez. Lo disfruto con mi familia y mis amigos. Y el mate que se torna infaltable. No hay nada que me enmudezca mas que mirar hacia el horizonte y perderme en el. Es el momento de pensar los próximos pasos, con seguridad", escribió el periodista hace unos días.

Sergio Lapegüe en las playas de México.

Horas antes de que sus vacaciones quedaran opacadas por el robo que sufrió, Sergio Lapegüe se había mostrado feliz junto a su pareja en algunos videos. "El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta las velas” W. Ward. Y aquí estamos nosotros disfrutando del viento en la cara, ajustando las velas de nuestras vidas, y mirando la costa desde lejos. Contemplando con una sonrisa la maravilla de la naturaleza. Los amigos de la vida que siguen por el mismo camino… otro año mas. Para los que preguntan este catamarán te lo da el hotel para que puedas disfrutar y navegar. Miren la transparencia del agua. Es increíble…", compartió a través de su cuenta de Instagram.