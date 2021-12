Sergio Lapegue contó la crisis que tiene con su esposa por uno de sus trabajos: “Ella no quiere que…”

Sergio Lapegüe tiene varios cambios previstos para el año que está próximo a comenzar, el querido 2022 que todos miramos con muchas ganas. Sin dejar el periodismo, aquel con el que se hizo conocido y se instaló como conductor en Todo Noticias, Lape reducirá su exigencia laboral.

El muchacho de TN quiere dedicarle más tiempo al descanso y a disfrutar de otras pasiones, entre ellas, la música. Inmerso en el mundo de las letras y los instrumentos, Lapegüe aprovechará para hacer mas presentaciones en vivo y grabar nuevos temas junto a su banda.

Pero tiene una gran contra en el seno familiar sobre su nuevo proyecto: su esposa. Bochi no quiere saber nada con que el comunicador se dedique a ese arte. Incluso, Lapegüe le compuso un tema musical con todo su cariño, pero ella le dijo que no le gustaba, de manera muy sincera.

"No me imagino dejando el periodismo, pero sí le quiero dar más trascendencia a la música. Hemos armando una banda con músicos de verdad y lo hago de manera responsable y profesional", compartió Sergio, días atrás, tras anunciar su terminante decisión de cambiar su ritmo de vida y distenderse en su vida.

"Bochi es antimúsica, no quiere saber nada con la música. No le gusta nada, pero sin duda es mi sostén", se sinceró Lapegüe. Incluso, Sergio compartió que le escribió un tema especialmente para su esposa creyendo que así iba a ser mas dúctil con sus ganas de hacer música pero que, pese a esa dedicatoria, no logró convencerla.

"A ella no le gusta lo que hay alrededor de la música, pero yo hago las cosas de manera consciente y vamos juntos en este camino. Yo le compuse un tema y ella me dijo que no le gusta”, contó Lapegüe.

“No quiere saber nada...”, insistió Sergio a Primicias Ya sobre el especial motivo por el que Bochi rechaza su decisión personal de salir a tocar por distintos lados. Tal vez, con el correr del tiempo, la esposa de Lapegüe termine “aflojando”.