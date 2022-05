Valeria Sampedro confesó qué la llevó a irse del programa de Sergio Lapegüe en TN: “Me cambió la…”

Con un aura de emoción y mucha congoja, Valeria Sampedro experimentó un viernes único, de esos que se guardarán en la memoria interna durante años. La periodista transitó por una mañana diferente, cargada de sensaciones ambivalentes, que atravesaron un arco desde la felicidad hasta la añoranza.

La conductora de Todo Noticias se despidió al aire del ciclo Tempraneros, el envío que guía Sergio Lapegüe de lunes a viernes en la señal del Grupo Clarín, y que se transformó en un clásico para una porción enorme de la audiencia que se despierta con los reportes de la actualidad de ese programa.

Valeria saltó a la posibilidad de acompañar a Lapegüe tras la licencia por maternidad de Roxy Vázquez, quien ha desempeñado ese rol desde el inicio del ciclo, y lejos de vivenciarlo como una situación incómoda le pudo imprimir su sello, su estilo que se basa en años de desarrollo en el canal.

Lo cierto es que Roxy dio a luz a su segundo hijo en enero y se dedicó de lleno en la crianza de estos primerísimos pasos del pequeñín. Ahora ya retornará sus actividades profesionales y eso activó la salida de Sampedro, quien igualmente continuará ligada a TN en otros roles.

En cuanto a los motivos que la impulsaron a abandonar el ciclo, Valeria armó un posteo muy emotivo en Instagram, para narrar con lujo de detalles todas las aristas que tallaron en esta decisión y principalmente dedicarle concepciones muy amorosas a sus compañeros.

De este modo, la comunicadora posteó una serie de fotos y escribió: "Último día en Tempraneros y el reemplazo que me cambió la perspectiva de hacer noticias en la tele. Porque no dejamos de informar, pero me he reído a carcajadas a las 6 de la mañana y los que me conocen saben lo que soy recién amanecida”.

A la hora de valorar la sinergia con el grupo de trabajo, Valeria redactó: “Pues, esta gente, con Sergio a la cabeza, es un equipazo aceitadísimo que te hace el laburo fácil y feliz. Los de delante de cámara, los que están detrás y quienes lo ponen al aire. Amé Tempraneros. Gracias por dejarme ser parte".