Marley se confundió a la esposa de un jugador de la Selección argentina con… ¡Jésica Cirio!: las imágenes

Con todo el furor que está generando el Mundial por estas horas y la Selección Argentina avanzando cada vez un pasito más dentro del certamen, el formato 'Por el mundo' de Telefe sigue ganando adeptos y está teniendo mucho mejores mediciones que de costumbre.

A través de la simpleza y autenticidad de Alejandro Marley, uno de los conductores más queridos de la televisión argentina, el ida y vuelta que genera con sus invitados siempre deja anécdotas y resulta desopilante, por las ocurrencias y las situaciones que viven.

Como parte de un grupo de invitados famosos que integran Susana Giménez, Vicky Xipolitakis, Damián Betular, Cathy Fulop y compañía, Marley confesó haber vivido una situación muy cómica en el medio de su estadía por Qatar y confundir a la esposa de un jugador de la Selección con Jésica Cirio.

La conductora de 'La Peña de Morfi' es también una de las invitadas que viaja con Marley, y de hecho en uno de los viajes que el dúo hizo a una de las playas de Doha el conductor contó la anécdota en cuestión.

"Hoy sos amiga de todas las esposas de los jugadores... es más, el otro día confundimos a una con vos... un papelón", empezó explicando Ale mientras se agarraba la cabeza. Cirio, tentada de la risa y sorprendida por la situación, le pidió a su compañero que diera más detalles, a lo que el conductor contó cómo fue la confusión:

"No saben la vergüenza que fue. Estábamos en el lobby del hotel llamando por teléfono a Jesica, de repente la vemos venir y decimos '¡Acá está! Hola, ¿Cómo estás? ¿Todo bien?'... nos devolvió el saludo pero re tranquila, y fue raro porque Jesica siempre está súper arriba". Claro, en ese momento Marley comenzó a darse cuenta que no estaba saludándola a Jésica sino a otra persona.

"Entonces ahí nos dice 'Un gusto'. Nos miramos entre nosotros y nos preguntábamos '¿Cómo un gusto? Ah, no es me parece'", seguía relatando el conductor entre las risas de todos los presentes. Y se justificaba: "Metía unos anteojos así de grandes y no se veía mucho".

¿A quién Marley confundió con Cirio? A Agustina Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez. "Es parecida a mí, muchas veces me lo dijeron, pero tampoco para que me confundan" se reía la conductora mientras reclamaba la desopilante situación. Marley luego agregó a carcajadas: "Apenas se fue nos explotamos de la risa. Después le fuimos a pedir disculpas. Si no decía 'un gusto' la llevábamos a ella a la playa".