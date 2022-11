Cómo vive Gabriela Sabatini en Suiza a días de su regreso a la Argentina

Montañas, laderas con un césped impoluto, ríos cristalinos y cada tanto nieve. En ese entorno maravilloso, que se configura con un entramado social de extrema tranquilidad, vive su cotidianidad Gabriela Sabatini. Instalada en Suiza hace años, la ex tenista disfruta de las beldades de esa tierra.

La ex tenista atraviesa días de mucha expectación y adrenalina, porque el 23 de noviembre llevará a cabo un partido espectacular, en el que participará junto a Rafael Nadal, Casper Rud y Gisela Dulko, nada más y nada menos. Un compendio de figuras de ese deporte.

Todo se enmarca en una exhibición que se realizará en el mítico estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca, uno de los recintos cubiertos más coquetos y de mayor capacidad de la Ciudad de Buenos Aires. Una propuesta fantástica para gozar del arte de Gabriela, quien se retiró hace casi tres décadas de la práctica profesional.

La hermana de Ova Sabatini mientras tanto sale a pedalear por el inmenso paisaje suizo, en una pasión que descubrió hace unos años y que la entusiasma a límites inimaginables. Aunque siempre en el contexto de un hobbie placentero.

Respecto a su día a día en el país europeo, Sabatini contó: “Disfruto la libertad, que no tenía cuando jugaba, de poder hacer lo que quiero: no tengo que levantarme, ir a entrenar, almorzar, volver a entrenar. Hoy decido cada día”.

Claro que ya la agenda no se rige por los arduos entrenamientos del tenis, por los viajes constantes por el mundo para competir en el circuito. De este modo, Gaby especificó: “Disfruto de no tener que acostarme temprano y poder quedarme leyendo, mirando TV, ir al cine, a visitar a mi hermano y mis sobrinas. Disfruto mucho esas cosas pequeñas”.

En ese continente, la cuñada de Cathy Fulop encontró otras actividades que la entusiasman, como su amor por el café, que la impulsó a estudiar el curso de barista. Así, la ex tenista conoce los mejores lugares para saborear esa bebida tan maravillosa.

Incluso, Gabriela se topó con un don innato, otro más, que se vincula con la música y su entonación para el canto. Eso la impulsó a estudiar y sobre lo que explicó: “El maestro quería que cantara (en público). ‘Tenés las condiciones’, me decía. Y yo le contestaba ‘no, pero no quiero hacer esto, o sea ya pasé por esto. Estoy un poco agotada. No quiero otra vez esta exposición”.