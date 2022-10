La pasión secreta de Gabriela Sabatini que la mueve por el mundo

Gabriela Sabatini hoy pasa sus días en la tranquilidad de Zürich, Suiza, en donde se mantiene lejos del ámbito en el que supo brillar, el tenis. Ahora, la campeona del US Open 1990 habla de su otra pasión.



Los días de Gaby se dividen en la práctica de deportes (adora el ciclismo), la alimentación saludable (frutas y verduras), aunque se permite algunos gustos más pesados, como helados, macarrones, chocolate caliente o cappuccinos, dependiendo de la estación.



En Zürich, una de las tres ciudades en las que vive durante el año (las otras dos son Buenos Aires y Miami), hizo talleres para aprender más sobre el origen y la preparación del café. Sabatini asegura que podría quedarse horas en una cafetería.





Es tan grande la pasión de Gabriela Sabatini por el café que continuamente estudia, lee y se interioriza sobre todo lo relacionado. Incluso, en cada una de las entrevistas que brinda siempre hace referencia al café cuando se habla de gustos y cuestiones que le generan bienestar.



De hecho, en una entrevista que dio a La Nación, durante la pandemia, ante la pregunta sobre qué haría luego de recuperar la normalidad tras los meses de encierro, la ex tenista contestó que abrazarse con sus seres queridos y, además, “ir a tomar un café con amigos”.



“Son muchos los personajes con los que me gustaría tomar un café y que me cuenten sus experiencias y anécdotas de vida. Si tengo que nombrar alguno, empezaría con Nelson Mandela”, confesó Sabatini alguna vez.





“Un día en Florencia me invitaron a probar un café y sólo me advirtieron que no hacía falta ponerle azúcar y me encantó. Después me explicaron que el café que había tomado era el famoso Kopi Luwak, que es un café que se saca del excremento de la civeta. Me quería matar”, recordó entre risas alguna vez Gaby.



Sobre su ritual cafetero, en una entrevista comentó: “Siempre que sea un buen café y a cualquier hora del día. Me gusta que el lugar también tenga su encanto, que se cálido y acogedor, ya que puedo pasar un buen rato. Disfruto desde el momento en el que decido ir a tomar un café y hasta el final”.