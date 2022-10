En qué lugar del mundo y con quién vive Gabriela Sabatini

A los 52 años, Gabriela Sabatini se muestra muy feliz y esplendida, como si estuviera en su mejor momento deportivo. Incluso, donde sea que vaya sigue sintiendo el mismo reconocimiento.



Instalada en Zürich, Suiza, la ex tenista campeona del US Open 1990 suele viajar seguido a Miami y a Buenos Aires, algo que disfruta mucho, quizá por ahora se siente dueña de su tiempo, lejos de las obligaciones y de la presión propia del deporte profesional.



“Quería ser una persona más normal, era muy fuerte el deseo en mí de ser una persona normal, de descubrir la vida y todo lo que tuviera para ofrecerme”, contó la ex tenista en una entrevista con Viva.





Sobre su vida en Suiza, Sabatini asegura que es ahí donde se siente más contenida. “Tengo amigos, los conozco desde los 15 años. Son suizos, pero tienen orígenes españoles e italianos”, cuenta Gaby, que destaca la tranquilidad del lugar.



“En Suiza tenés a diez metros veinte montañas, entonces es muy fácil entrenarse y ponerse bien en forma. Hace unos años hice el tour de France de aficionados. Fue agotador, pero buenísimo, porque podés ver de cerca a los profesionales”, comentó.



Asimismo, ante la consulta sobre qué hace si se aburre en Suiza, Gaby respondió muy simple: se toma un avión. “Creo que es lo opuesto a nuestro país y está bueno el contraste. Cuando quiero un poco de ruido, me voy a Italia o a la Argentina, donde trato de ir bastante. Y a Miami también voy seguido porque tengo un departamento allá. Todos esos lugares son, para mí, mis casas”, reveló.





“No estoy muy involucrada en el tenis hoy por hoy, pero ayudo un poco a la Federación Argentina. No estoy trabajando en nada concreto. Y aunque viajé mucho con él, ahora viajo mucho también. Me gusta descubrir lo que no pude ver cuando era jugadora”, confesó Sabatini.



Durante este último tiempo, Gaby descubrió en el café una nueva pasión a la se dedica con calidad de experta. Tranquila y feliz en Suiza, su vida cotidiana incluye salidas y charlas con su ex rival y actual amiga Steffi Graf. También suele cruzarse con Roger Federer en algún supermercado de Zürich.