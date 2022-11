Qué opina Sol Pérez acerca de Santiago Del Moro como conductor

Sol Pérez continúa llamando la atención con su presencia delante de las cámaras. Ahora no solo deslumbra en Canal 26, sino que también lo hace en Telefe en los debates del reality que está en boca de todos, Gran Hermano.

A raíz de esto, la panelista brindó una entrevista a Implacables, el ciclo que conduce Susana Roccasalvo en El Nueve, y habló de varios temas relacionados a la casa más famosa de la televisión.

Acerca de sus participantes favoritos, señaló: "Semana a semana un poco va cambiando, yo tengo mis elegidos que me gustan y van más en la onda de cómo, tal vez, yo jugaría. Me encanta Coty, me parece súper inteligente, y también Julieta. Yo soy del team mujeres más yo, hay varones que están jugando muy bien, pero me quedo con las chicas".

Sol Pérez en Gran Hermano

Sobre la supuesta existencia de un teléfono móvil adentro de la casa, Pérez indicó: "Esas cosas siempre van a estar como en la imaginación de la gente. Pero la verdad es que no hay ningún celular y están aislados. Incluso cuando llegan al debate tampoco tuvieron todavía contacto con el afuera".

Santiago Del Moro, conductor de Gran Hermano

Por último, se refirió a Santiago Del Moro. "Él me encanta, como conductor es buenísimo, a mí siempre me gustó", opinó y agregó: "Yo ya había trabajado con él en ‘MasterChef’ y la verdad es que la rompe. Además, es súper bondadoso, te da lugar. Es buenísimo trabajar con él porque además genera buenos ambientes".