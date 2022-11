El TOC que sufre en el verano Sabrina Carballo: "Me tengo que..."

De visita en PH Podemos Hablar, el programa que Andy Kusnetzoff en Telefe, Sabrina Carballo habló una problemática que arrastra desde hace tiempo y que no muchas personas logran identificar: el trastorno obsesivo compulsivo (TOC).



El TOC, como su definición lo indica, es una perturbación mental que aquel la padece y lo identifica, lo vive con bastante sufrimiento. Si bien muchas veces se lo toma con gracia, aclara que es un tema serio, que puede aparecer de distintas maneras y suele generar incomodidad.



Si bien Sabrina se lo tomó con risas y hasta con algo de gracia, contó que, en una época de su vida, no la pasó para nada bien. Sucede que todo su entorno, sobre todo el que llega a su casa, se tiene que adaptar.



Carballo reveló que tiene un tema complejo con la limpieza y la pulcritud. Es notorio que eso debería ser algo esencial y absolutamente normal, pero en su casa siempre lo lleva al extremo, algo que termina generándole inconvenientes.



“Yo no toco el pasto. Me molesta mucho. Me meto al mar con ojotas. Me tengo que bañar todos los días sí o sí. No me puedo permitir no hacerlo”, comentó Sabrina Carballo cuando Andy le preguntó hasta dónde llegaba su obsesión.



“Todo lo que entra o sale de mi cama tiene que estar higienizado. Ahora uso mucho alcohol en gel, por ejemplo. Necesito que todo aquel que entra en mi casa se lave las manos. Me pasa mucho más con lo que pasa en mi casa”, agregó.





En ese contexto, se refirió a su paso por El Hotel de los Famosos, en donde muchos lugares eran compartidos, como el baño, sin ir más lejos. “En el reality nunca hice pis sentada. En los tres meses que estuve, nunca. Cuando salí y llegué a mi casa fue un placer”, confesó Sabrina.



Luego, Andy quiso saber cómo fue cuando estuvo en pareja con el ex futbolista Maximiliano Estévez, ya que el conductor se lo imaginaba llegando a la casa en estado de transpiración después de un partido, dejando las cosas tiradas. “No, no tuve problemas con él. Maxi era una niña, pulcritud total”, aclaró.