El delicado momento de Sabrina Carballo luego de salir de El Hotel de los Famosos

Cuando Sabrina Carballo decidió ingresar al Hotel de los Famosos seguramente habrá imaginado que todo sería muy diferente, que las repercusiones iban a volver a darle trascendencia tras un tiempo sin primeros planos.



Sin embargo, nada de eso ocurrió y ahora aseguran que la actriz está pasando un muy complicado momento debido a que le estarían llegando fuertes mensajes con críticas e insultos por algunas de sus actitudes en el reality.





En el programa Mañanisima, Kate Rodríguez contó todos los detalles de una charla telefónica que mantuvo con Sabrina luego de salir del programa. “Lo que tiene Sabrina, que creo que es una gran desgracia, es que es como se muestra”, comenzó diciendo la bailarina.



“Ahí la ves y tiene los ojos llorosos. La está pasando mal. Está sufriendo esta situación. El Chanchi sigue jugando, sigue haciéndose el canchero y se cree graciosísimo”, sostuvo Kate Rodríguez.



“Ayer hablé con Sabrina. Y sí, la está pasando muy mal. No es mi amiga, pero conversé mucho con ella y sé que la está pasando realmente muy mal desde su salida del hotel”, agregó la bailarina.



“Sabrina es la que peor la está pasando. Emily Lucius se lo merece. ¡Sé menos hueca la próxima vez! Lo de Emily fue alevoso. Entró con información, sabía que no tenía que juntarse con cierta persona (Martín Salwe) y fue directo”, sostuvo Kate.





Luego de su salida de El Hotel de los Famosos, Sabrina Carballo y el Chanchi Estévez se cruzaron en televisión. “Vos me mandaste al muere”, le recriminó la actriz. “Yo no te mandé al muere. Algunos te querían votar y yo no hice nada. Yo no dije: ‘Vamos a votar a Sabrina’. ¿Yo te decía a quién tenías que votar?”, le contestó el ex futbolista.



“No puedo entender cómo él pudo hacerlo, aunque sea un juego. Yo jamás lo hubiese votado. Si a la semana me decían que era Maxi o yo, me iba yo”, expresó Sabrina Carballo.