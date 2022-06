El Hotel de los Famosos: qué dijo Carballo sobre su supuesto pacto con Estévez

Semanas atrás, Marcela Tauro lanzó la bomba que involucraba a dos participantes de El Hotel de los Famosos: Sabrina Carballo y Chanchi Estévez. "Me pasaron que Chanchi habría hecho un pacto, adentro del hotel, con Sabrina, que si ganaba cualquiera de los dos se repartían el premio mitad cada uno", contó la panelista de Intrusos.

En ese entonces, Leo García estaba en el piso del programa de espectáculos y sorprendido, manifestó: "Él, ¿quién es? Un futbolista pobre, lo más decadente qué hay. Un futbolista tiene que ser millonario. Yo no la pasé bien, se notó y creo que no volvería nunca a participar de un reality show".

Ahora, la actriz estuvo en Socios del Espectáculo, el ciclo que conduce Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en eltrece, y como era de esperar, se refirió al tema. "Todas la cosas que han dicho son buenísimas", ironizó.

Y agregó: "¡Dijeron que nos íbamos a dividir el premio! Y en realidad... nada que ver. Ahora, si él ganaba y me quería dar una parte, no me molestaba. Porque yo todavía tengo un perro, que vendría a ser el hijo de él, y todavía nunca me pasó la mantención. El perro es viejito, tiene quince años, toma muchos medicamentos, es cieguito. Pero está todavía".

Carballo quedó afuera del reality luego de perder el desafío contra Lissa Vera. Estévez denunció que hubo “injusticia” e indignado, abandonó la competencia del canal del solcito.