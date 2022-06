El dato que dieron a conocer tras el cruce entre Baby Etchecopar y Cristina Pérez

Pocos días atrás, Baby Etchecopar y Cristina Pérez protagonizaron un tenso cruce en el pase radial que comparten en Radio Rivadavia. Lo que se esperaba que fuera una amena conversación entre colegas, compartiendo distintos puntos de vista e ideas, terminó en una discusión en la que él la tildó de mala compañera y se fue de la mesa.

Todo empezó cuando el conductor, curioso, quiso saber si Luana Volnovich y Mayra Mendoza eran "amigas íntimas" de Máximo Kichner. Frente a esto, ella manifestó: "Es un espanto lo que estás contando, entrás en un terreno personal. Yo no me meto con quién se acuesta la gente".

Al oírla, le dijo: "¡Mirá vos! ¿Y por qué no ejercés el periodismo e investigás? ¿Sabés por qué me joden los pases con vos? Porque no sos buena compañera, cuando uno está ejerciendo el periodismo te cagás y empezás a recoger el hilo. Te lo digo públicamente".

Posteriormente, quien salió a hablar y sacar a la luz un dato que no todos conocían fue Marcela Tauro. En Intrusos, la panelista señaló: "Los pases traen discordias. Está el caso de Longobardi con Lanata, que terminó con la ida de Marcelo de Radio Mitre. Lo qué pasa es que, en general, los pases en las radios están vendidos... ¡y muy bien vendidos! Entonces aceptan, pero uno opina de una manera, otro de otra y pasan estas cosas".

Marcela Tauro

Y agregó: "Si no se quieren comprometer, entonces no tienen que aceptar el pase porque terminan mal. Les repito, el pase entre dos figuras es lo más vendido de las radio, pero generalmente terminan mal".