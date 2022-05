Revelan picante dato sobre dos participantes de El Hotel de los Famosos

El Hotel de los Famosos continúa estando en el centro de todas las miradas y no hay quien no esté al tanto de lo que ocurre delante de las cámaras de eltrece. Cuando se creía que estaba llegando el final del reality, cambiaron las reglas y esta semana no sólo comenzó el repechaje sino que nuevos concursantes se postularon para ingresar al programa.

Leo García, quien pasó por el ciclo que conduce Pampita y no tuvo una muy buena experiencia, estuvo en Intrusos. Al aire, habló de lo que le ocurrió a él en la competencia. En este contexto, Marcela Tauro reveló un picante dato que involucra a dos participantes: Chanchi Estévez y Sabrina Carballo. ¿Qué dijo?

Marcela Tauro

"No sé si está bien decirlo", indicó al comienzo pero, fiel a su estilo, luego de dudar unos segundos, terminó sacando a la luz la información. "Me pasaron que Chanchi habría hecho un pacto, adentro del hotel, con Sabrina, que si ganaba cualquiera de los dos se repartían el premio mitad cada uno", señaló frente a las cámaras.

Chanchi Estévez

Sorprendido, García ironizó en vivo. "Él ¿Quién es? Un futbolista pobre, lo más decadente qué hay. Un futbolista tiene que ser millonario. Yo no la pasé bien, se notó y creo que no volvería nunca a participar de un reality show", expresó.

Y agregó: "Ahí mi gran apoyo fue Kate Rodríguez, pero ellos tuvieron una actitud homofóbica y xenófoba, porque sacaron al put* y a la chica extranjera de color. A mí me trataron mal, yo los trato veinte veces peor".