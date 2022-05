El consejo de Sol Pérez a una participante de El Hotel de los Famosos

El Hotel de los Famosos está en el centro de todas las miradas y no hay quien no esté al tanto de lo que ocurre delante de las cámaras de eltrece. Ahora, Melody Luz le hizo una escena de celos a Alex Caniggia luego de que Lissa Vera le hiciera masajes. Esta no es la primera vez que la bailarina adopta esta actitud, anteriormente se enfureció con Majo Martino después de que ella le hiciera un chiste al hermano de Charlotte Caniggia.

Al ver todo esto, quien no pudo quedarse callada fue Sol Pérez. La conductora de Canal 26 y panelista de Nosotros a la mañana dio su opinión y emitió un consejo para la participante de El Hotel de los Famosos. "Se supone que ahí adentro todo se siente mucho más porque están encerrados hace mucho tiempo pero tiene que relajarse un poco porque la va a terminar pasando mal", indicó al aire.

Y continuó: "Si alguien lo toca un poquito ya tiene ganas de... recordemos lo de Majo que dijo que le agarraría la cabeza y se la pegaría contra la mesa. Es un montón".

Finalmente, expresó: "Es brava pero me parece que tiene que relajarse un poco porque las parejas tóxicas no van porque, además, va a sufrir ella también".

De los 16 participantes que ingresaron al programa solamente quedan 9. Quienes continúan en carrera son Sabrina Carballo, Melody Luz, Chanchi Estévez, Martín Salwe, Locho Loccisano, Lissa Vera, Imanol Rodríguez, Emily Lucius y Alex Caniggia.