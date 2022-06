Sin pelos en la lengua, Nadia Epstein analizó El Hotel de los Famosos

En pocas semanas, El Hotel de los Famosos llegará a su fin y se podrá, finalmente, conocer al gran ganador. El reality de eltrece tiene expectantes a cientos de argentinos que no quieren perderse nada de lo que sucede emisión tras emisión. Muchos de los participantes sorprendieron con sus actitudes en el ciclo, están en boca de todos y en los medios, no hay quien no haya opinado sobre el tema.

Ahora, quien salió a analizar el reality fue Nadia Epstein, la "malvada" de Gran Hermano. Sin pelos en la lengua, expresó: "Martín Salwe es el pibe del manotazo de ahogado, no sabe ni para donde va. Tiene una escuela de Tinelli armador de quilombos que garpa, pero cree que eso lo va a hacer quedar bien. O estar con una y con otra como Silvina Luna y Emily Lucius, lo va a beneficiar, pero no pasa eso".

Sobre el locutor de ShowMatch y la influencer, sumó: "Creo que es un pibito de los mandados y Emily es la pibita de los mandados. Y su juego es peor porque entró con el diario del lunes y juega para adentro, siendo que sabe que afuera ese juego no garpa".

Luego, indicó: "Sabrina [Carballo] es infumable, la típica solterona que no soltó el pasado, cuando el Chanchi [Estévez] le dice que la deje en paz. Dice que quiere las cosas en la cara, pero cuando se las dicen en la cara no se lo banca, discute, pelea, se enoja".

Finalmente, señaló: "Están jugando muy bien Alex [Cannigia] sin dudas, Melody [Luz] que está pasando desapercibida pero el juego adentro lo está haciendo bien. Y Locho [Loccisano] es mi favorito, pero no me gusta que está jugando un poquito a la lástima, lo digo porque lo conozco. La edición si te puede ayudar o perjudicar, pero la esencia es la tuya y la edición juega con lo que sucede realmente".