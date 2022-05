Edith Hermida habló sobre el final de El Hotel de los Famosos

El Hotel de los Famosos recibió a 16 participantes y hoy solamente continúan 9 dentro del reality conducido por Pampita. El final se acerca y son muchos los que esperan expectantes saber qué pasará en la pantalla de eltrece.

El ciclo ha generado grandes repercusiones por el accionar de la autodenominada "familia", que ha ido eliminando poco a poco a sus rivales. En Bendita hablaron sobre el tema y quien compartió su opinión fue Edith Hermida. La panelista de El Nueve lanzó una teoría al aire sobre el final del ciclo y sorprendió a varios.

"Es una pena lo que está pasando en El Hotel de los Famosos", comenzó diciendo y continuó: "Va a ganar uno de los malos y ¡no está bueno eso! Van a ganar los malos. ¿Y qué ejemplo están dando? ¿El futuro es esto? Parece qué hay que ser malo y triunfás en la televisión argentina. No hay lugar para los buenos, como yo".

Beto Casella, aportó: "Y bueno, salió Majo Martino y confirmó lo que nosotros venimos diciendo hace rato... Hay personajes nefastos". Sucede que la ex participante del reality habló sobre Martín Salwe, con quien tuvo un fuerte cruce delante de las cámaras.

Majo Martino

Recientemente, la conductora expresó sobre su ex amigo. "Es una relación terminada, no me interesa hablar con Martín. Intenté recomponer adentro, pero es un mentiroso. Habla con violencia, se metió con mi sexualidad y empezó a opinar", señaló en una entrevista radial.