Walter Queijeiro habló del guión de El Hotel de los Famosos

El Hotel de los Famosos continúa dando mucho de qué hablar y nadie se queda afuera. Recientemente, Belu Lucius, salió a defender a su consanguínea de las críticas por su proceder en el reality de eltrece y tras sus dichos, Walter Queijeiro le respondió.

"Es una hermana defendiendo a su hermana. Lo bueno es que está en temario el maltrato, el bullying y toda esta cuestión, pero tiene que salir a hablar alguien más neutral que sepa y pueda definir bien de qué se trata el bullying", expresó el periodista deportivo en diálogo con La Once Diez.

Y sumó: "Yo viví sólo dos semanas con Emily y lo primero que hizo fue tirarme huevo y harina con Alex. Me dejó una carta pidiéndome perdón porque quería pertenecer a la familia, y después me votó para ir a la H contra Locho. Si revisas eso dos segundos, es obvio que se va a ver muy maldito afuera, es cuestión de detenerse a pensar, yo creo que ella no pensó".

"Lo del huevazo, lo de la miel, lo de Matilda... yo me encargué de decirles que no me gustaba. Y ellos insistían en que era humor, pero sin el consentimiento de otros insistían", continuó.

Emily Lucius en El Hotel de los Famosos

Posteriormente, Queijeiro habló sobre el libreto del reality. "El único guión que tiene el programa es el una línea cronológica que se sigue, si pasa algo, va a ser tema de las preguntas de las entrevistas. Pero si dos se pelean, si hacen caritas o reaccionan a algo eso depende de cada participante. Nunca nadie me dijo qué decir o qué hacer", reveló.