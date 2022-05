Cuánto dinero le ofrecieron a Chiche Gelblung para que fuera a El Hotel de los Famosos

Desde su arranque, El Hotel de los Famosos no ha dejado de dar de qué hablar. El reality de eltrece cuenta con la conducción de Pampita y consiste en un grupo de famosos que se reúnen para pasar unas soñadas vacaciones.

El problema está en que en el lugar en el que se hospedan no tiene empleados y entre los participantes deben determinar quiénes son los huéspedes y quiénes los trabajadores. Cada semana se establecen equipos que se enfrentan en diversos retos y el resultado determina qué tareas debe realizar cada uno.

Si bien el ciclo genera gran interés en el público, la producción no se queda de brazos cruzados y continuamente busca nuevos atractivos para cautivar a la audiencia. En su búsqueda, llamó a Chiche Gelblung para que fuera a entrevistar a algunos participantes con su famosa "máquina de la verdad". Sin embargo, el reconocido periodista dijo que no.

"Hubo un intento, pero no nos pusimos de acuerdo. No me interesa, ni por la oferta económica, además no sigo la historia y hay que estar informado. Hubo un acercamiento pero no tiene nada que ver conmigo", señaló el comunicador.

Pía Shaw

En LAM, Pía Shaw reveló la suma de dinero que le ofrecieron a Gelblung por ir un sábado a hacer un especial de dos horas. "Lo llamaron y de base, en la primera charla le ofrecieron 120 mil pesos. Después lo subieron a ciento cincuenta pero les volvió a decir que no".