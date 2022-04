Aseguran que Alex Caniggia está buscando a alguien que lo quiera

El paso de Alex Caniggia por El Hotel de los Famosos, el reality que conduce Pampita en eltrece, está dando mucho de qué hablar. En las últimas semanas, se lo vio al hijo de Mariana Nannis muy cerca de dos de sus compañeras: Majo Martino y Melody Luz.

Lo que sorprendió a todos fue que el mediático habría jugado a dos puntas debido a que buscó a la bailarina, a quien besó, y luego optó por regresar con la periodista. "No me sorprende en lo absoluto que Alex esté con Majo cuchareando y cuchicheando debajo de las sábanas. La verdad es que no me sorprende, no me molesta. Los dejo hacer lo suyo", indicó Melody.

José María Muscari

En el debate, José María Muscari brindó su punto de vista sobre lo ocurrido y reflexionó sobre la actitud del hermano de Charlotte. "Me parece que él puede ser muy canchero, muy reality para todo lo que tiene que ver con lo vincular. Pero, en la instancia de que alguien verdaderamente guste de él y que a él se le mueva algo, no es algo que él pueda manejar estratégicamente", señaló el director teatral.

Sorprendido, Adrián Pallares, consultó: "¿Nada de esto es estrategia?". Ante la inquietud, Muscari aseguró: "No, porque para mí es una persona totalmente vulnerada que lo único que está buscando en la vida es que alguien lo quiera".

Hasta el momento, quienes ya abandonaron el ciclo son Militta Bora, Leo García, Kate Rodríguez, Nicolás Maiques, Matilda Blanco y Rodrigo Noya. En carrera, continúan Walter Queijeiro, Silvina Luna, Sabrina Carballo, José Alfredo "Pato" Galván, Melody Luz, Maximiliano "Chanchi" Estévez, Martín Salwe, Majo Martino, Lucas "Locho" Loccisano, María Elizabeth "Lissa" Vera, Imanol Rodríguez y Alex Caniggia.