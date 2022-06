Edith Hermida le hizo un pedido a la producción de El Hotel de los Famosos

El Hotel de los Famosos es hoy uno de los programas más vistos de la TV. Si bien en un primer momento no generó buena aceptación, en este momento no hay quien no quiera saber lo que sucede delante de las cámaras de eltrece. Hasta hace unos días se creía que el ciclo estaba llegando a su fin; sin embargo, las reglas cambiaron y se incorporaron nuevos concursantes.

El clima dentro de la competencia no es el mejor luego del famoso repechaje. En Bendita hablaron sobre este tema y Edith Hermida, quien no se pierde nada del reality del canal del solcito, le hizo un pedido puntual a la producción. "Yo quiero que alguien entre al hotel y le aplique un correctivo a Martín Salwe. ¡Basta!", expresó delante de las cámaras.

Por su parte, Beto Casella se mostró en contra de que reingresen participantes. "Yo estoy absolutamente de acuerdo con Chanchi Estévez. Porque esta gente que salió, tuvo la oportunidad de ver todo y entraron con otras armas. Por ejemplo, Walter Queijeiro, vio que la primera estrategia no le funcionó, y ahora está 'de lleva y trae', cosa que acá criticaba, cuando estaba sentado en el panel", disparó.

Algunos días atrás, Hermida habló sobre la final del programa y manifestó: "Es una pena lo que está pasando en El Hotel de los Famosos. Va a ganar uno de los malos y ¡no está bueno eso! Van a ganar los malos. ¿Y qué ejemplo están dando? ¿El futuro es esto? Parece qué hay que ser malo y triunfás en la televisión argentina. No hay lugar para los buenos, como yo".

Majo Martino, ex participante de El Hotel de los Famosos

En ese momento, el conductor del ciclo de El Nueve, le señaló: "Bueno, salió Majo Martino y confirmó lo que nosotros venimos diciendo hace rato... Hay personajes nefastos". Ocurrió que, la ex participante del reality habló sobre Martín Salwe, con quien tuvo un fuerte cruce.