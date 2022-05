Por qué Marian Farjat no ingresó a El Hotel de los Famosos

El Hotel de los Famosos continúa dando mucho de qué hablar con lo que sucede delante de las cámaras de eltrece. Una de las que iba a ingresar al ciclo era Marian Farjat, quien saltó a la popularidad gracias a su participación en Gran Hermano. Sin embargo, según reconoció, a último momento alguien la bajó del programa.

"Coco Fernández había dado el visto bueno, lo mismo las otras autoridades del canal pero después quedé afuera del proyecto y me dijeron que me bajó una productora mujer de eltrece. 'Hay una productora que no te quiere y por eso no podés entrar'", fue la explicación que me dieron", contó en Detrás de escena, el programa radial de Daniel Gómez Rinaldi, Mariana Brey y Nico Peralta.

Y, enojada, señaló: "Me dio bronca y por más que después me quisieron convocar de nuevo, dije que no porque no iba a entrar a un programa en el que no me quieren. Prefiero pasar del hotel de los famosos, hay vida más allá de ese programa".

"Me parece horrible que en pleno siglo 21 una mujer se cargue a otra con una laburo. Históricamente eran productores hombres los que decidían todo pero ahora se ve que el machismo de una mujer hacia otra mujer y eso es más doloroso aun", continuó.

Marian Farjat

Finalmente, cerró: "Es la primera vez que me pasa y entiendo que uno no le puede gustar a todo el mundo pero una cosa es que no te guste y otra que me odies. Esa productora me odia y yo le deseo lo mejor, la vida se encargará de poner todo en su lugar".