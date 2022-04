El Hotel de los Famosos: quiénes son los participantes más falsos del reality

Matilda Blanco se despidió de El Hotel de los Famosos, el reality de eltrece que conduce Pampita, y no se guardó nada sobre sus compañeros. "Con el tiempo la cosa empezó a cambiar y se empezó a notar la hilacha. Hubo muchas personas que me parecieron súper falsas", reconoció en una entrevista con La Once Diez.

Al aire, la productora de moda y asesora de imagen habló sobre los participantes más falsos del certamen televisivo y esto dijo: "Pato Galván por ejemplo quiso mostrar una imagen que no tenía, me impresionó todo lo que inventó sobre un chiste que le hice, como que lo había ofendido. Y después en el caso de Martín Salwe, que lo conozco desde muy chico, creo que se desesperó mucho cuando tuvo la posibilidad de tener cámara y fama".

Y continuó: "Algo parecido me pasó con Sabrina Carballo o con Imanol Rodríguez, que en su tibieza no se la juegan por nada pero siguen ahí".

Pato Galván

También, hizo referencia a su eliminación en la "H". "La realidad es que yo no tengo entrenamiento, entonces a mi me daba una limitación saber que ponía en riesgo mi cuerpo, eso siempre era el límite: mi integridad física", manifestó.

Matilda Blanco

Finalmente, sumó: "Por el reality puro y duro yo andaba bárbaro, pero me guardaba mucho para las situaciones extremas como la ‘H’ donde hay algo que hay que hacer de más exigencia, sólo que tengo que respetar mis limitaciones".