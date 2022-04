El Hotel de los Famosos: cuál es el participante "protegido" por la producción

El Hotel de los famosos arrancó con todo y está dando mucho de qué hablar. El nuevo reality de eltrece cuenta con la conducción de Pampita y consiste en un grupo de famosos que se reúnen para pasar unas soñadas vacaciones.

El problema está en que en el lugar en el que se hospedan no tiene empleados y por ende, entre los participantes deben determinar quiénes son los huéspedes y quiénes los trabajadores. Cada semana se establecen equipos que se enfrentan en diversos retos y el resultado determina qué tareas debe realizar cada uno.

El Hotel de los Famosos

Quienes están en carrera son: Alex Cannigia, Rodrigo Noya, Imanol Rodríguez, Leo García, Walter Queijeiro, Chanchi Estévez, Martín Salwe, Pato Galvan, Majo Martino, Sabrina Carballo, Lissa Vera, Matilda Blanco y Melody Luz. A ellos se suman cuatro concursantes que ya abandonaron el show: Militta Bora, Kate Rodríguez, Silvina Luna y el último en salir, Nicolás Maiques.

Ahora, el reciente eliminado analizó su paso por el show en el famoso debate que se realiza y que está conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Allí, el actor tiró una bomba. "Alex está totalmente protegido", lanzó sin rodeos y sumó: "No limpia nada. Fue el peor staff, sin embargo, fui yo elegido".

Furioso por las diferencias que hay en la competencia, indicó: "Llegaba una hora tarde, iba sin remera, no limpiaba nada. No hacía nada. Después de tres o cuatro días de haber estado en el hotel sentenciaron al peor staff, y dije 'Alex'. No, Nicolás Maiques".