Marina Calabró está empecinada con una panelista y volvió a atacarla

Días atrás, Marina Calabró aseguró que "no le iba a perdonar la vida" a Dalia Gutmann por su desempeño en El Debate de El Hotel de los Famosos. Según ella, la humorista no ve todo lo que ocurre delante de las cámaras de eltrece y "no está la altura de su nombre, y hay mucha gente que quisiera ser parte de un debate en televisión y que lo tomaría con mayor rigurosidad".

Ahora, nuevamente no se guardó nada en el programa radial de Jorge Lanata y fue con todo contra la actriz. Al parecer, está empecinada con la panelista y no le va a dejar pasar ninguna.

Tras el segundo programa del debate, delante del micrófono, señaló: "Yo me animaría a decir que Dalia sigue sin ver el programa, y esto es información aunque la producción la apaña, pero no pierdan de vista que trabajé en todos los canales, soy muy mayor y tengo amigos en todos lados".

Continuó: "Alguien me contó que en la edición del sábado de ‘El Debate’, en un momento ella se sorprende por la presencia de Juan Miceli, como encargado del área de paisajismo. ‘¿Qué hace Juan ahí?’, dijo y bueno, trataron de salvarla como diciendo que se había asombrado por verlo en un rol que no era el histórico".

Dalia Gutmann

"La dibujaron pero quedó claro que se acababa de anoticiar que Juan era parte del programa… igual la producción la cuidó y esto no salió al aire. ¡Pero me enteré!", cerró picante Calabró.