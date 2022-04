Marina Calabró no le perdonó la vida a una panelista de TV y la fulminó

Una vez más, Marina Calabró no se guardó nada de lo que pensaba delante de un micrófono. Es que, si hay algo por lo que se la caracteriza a la periodista es por no callarse nada e ir siempre al frente sin importar las consecuencias. En esta ocasión, en el programa radial de Jorge Lanata, la comunicadora hizo un análisis de 'El Debate de El Hotel de los Famosos', el nuevo reality de eltrece.

"El programa tiene luces y sombras. Que lo conduzcan Pallares y Lussich a mí no me amedrenta a hacer sombras", comenzó diciendo en vivo. "Lo menos bueno es la pobreza del estudio. Se ve chico y, sobre todo, mal iluminado. Incluso yo los vi a ellos mal iluminados, y la puesta de cámaras, bueno, no hay un sólo plano de frente de ninguno de los panelistas", agregó.

Y continuó: "Los panelistas son Tomás Balmaceda, Dalia Gutmann, José María Muscari y Romina Scalora. Y acá entre las sombras la voy a poner a Dalia Gutmann, porque yo soy vieja panelista, y mi ojo de panelista avezada me indica que ella no vio el programa".

Dalia Gutmann

"Lo digo en serio. Si lo vio, lo habrá hecho muy encima y no todos los días. Y no le voy a perdonar la vida porque se notó mucho la guitarreada y, la verdad, es que no está la altura de su nombre, y hay mucha gente que quisiera ser parte de un debate en televisión y que lo tomaría con mayor rigurosidad", lanzó con crudeza.

Finalmente, sin vacilar, sumó: "Lo mínimo es ver el programa, hay que respetar al público, no porque sea ‘El Debate de los Famosos’ tomarlo como un laburo menor que lo hago de taco. Porque cuando ella se sube a un escenario lo hace con rigurosidad, con ensayo, con profesionalismo. Entonces, bastardear lo que hacemos, a mí me predispone mal".