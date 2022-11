La escandalosa separación de Thiago y Daniela en Gran Hermano a horas de ser novios

Desde que regresó a la pantalla chica luego de más de seis años de su última edición, Gran Hermano volvió con todo y es definitivamente el programa más visto de la televisión argentina. Teniendo un piso de 20 puntos de rating y promediando picos más altos, el padre de los realities disfruta de una gran actualidad en Telefe.

Y es que dentro de la casa más famosa del país pasa de todo, desde polémicas, peleas, estrategias, complots, nominaciones, amor, sexo y más. En poco más de un mes, Gran Hermano despertó cientos de emociones dentro de sus participantes, pero también desde el afuera ya que el público ejerce un papel supremo a la hora de decidir.

Una de las historias que se venía siguiendo durante las últimas semanas era el posible romance entre Thiago Medina y Daniela Celis, dos de los concursantes del reality. Se habló mucho de esta relación, ya que nunca terminaba de definirse un vínculo entre ambos y varios juzgaban las actitudes de la participante.

Se hablaba que ella estaba usando a su compañero por estrategia, escudándose en el perfil y la historia de fondo de Thiago. Esta semana, Daniela le prometió a Santiago del Moro en vivo que si Thiago ganaba la prueba semanal del líder iban a concretar el esperado beso, y cuando el joven de González Catán afirmativamente ganó dicho desafío, sucedió un chape que dejó a todos sin palabras.

En ese momento, que sucedió este último miércoles, todo indicaba que los dos participantes se desahogaron y le dieron rienda suelta al amor. Se los vio muy pegados, mucho más que de costumbre, y de hecho llegaron a dar el consentimiento ante las cámaras de Gran Hermano para tener sexo. Todo muy rápido, producto de la pasión contenida.

Pero esa misma velocidad con la que se despertó el noviazgo, también estuvo presente a la hora de hablar de su primera pelea. ¿Posible ruptura? Se desconoce si así será, pero no caben dudas de que las emociones dentro de la casa transitan con una rapidez tremenda.

El primero en fastidiarse fue Thiago, que en base a una charla que tuvo con otros compañeros (Conejo y Nacho) se mostró molesto con su novia: “No me puedo tirar un pedo porque ella está ahí en mi cama. No puedo eructar porque me dice no pierdas el encanto. ¡Dejame ser, piba, dejame ser! Te pudre, ¿Qué querés que te diga? No me dan ganas de decirle porque tengo miedo que se ponga mal”, lanzó.

Pero al parecer Thiago terminó hablando con ella, aunque no resultó muy bien que digamos. “Le empecé a decir las cosas que me molestaban y me dijo que es mejor cortar acá antes que me enganche más”, le contó el concursante a otros dos jugadores (Agustín y Marcos).

Por su parte, Daniela también reflexionó al respecto y habló con Romina: “Es un niño. No me quiero enganchar porque voy a terminar mal. Mi relación anterior fue con un señor y es lo mejor que me pasó. No quiero retroceder con un niño”. Si bien parecen haberle puesto un freno a la relación, lo cierto es que esto es minuto a minuto y sabemos que todo puede pasar en la casa. Habrá que seguir de cerca cómo sigue este romance.