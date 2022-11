Quién es el famoso cantante que empezó a seguir a La Tora de Gran Hermano

En la última gala de eliminación de Gran Hermano, el público decidió que Lucila, o mejor conocida por todos como La Tora, quedara afuera del reality de Telefe. En placa estaba ella, que obtuvo cerca del 65% de votos; Alfa, que llegó cerca del 4% y Juliana, que alcanzó el 34%.

Y así, siguió los pasos de los demás hermanitos que ya abandonaron el reality por la puerta grande: Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky y Juan Reverdito.

Ahora, tras su salida, La Tora recibió una notificación en su cuenta de Instagram que llamó la atención de varios, entre ellos, de Juariu. "Empecé a ver unos likes muy incisivos de La Tora hacia un famoso cantante y él la empezó a seguir en las redes sociales", contó la influencer en el ciclo que conduce Verónica Lozano. "Chano empezó a seguir a La Tora”, afirmó la joven y La Tora manifestó: "A Chano lo amo, soy muy fanática".

Juariu

Curiosa, Juariu le consultó: "¿Y qué sentiste cuando te empezó a seguir?. La ex participante de GH contestó: "Mi mejor amiga me dijo ‘te empezó a seguir Chano’ y yo le dije ‘me muero, me vuelvo loca’, él me encanta".

Chano

"¿Hubo algún mensajito?", indagaron y luego de que Lucila dijera que no, Juariu expresó: "Encaralo vos, Tora".